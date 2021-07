Gonçalo Esteves treina com o plantel principal do Sporting e vai jogar

O plano de Rúben Amorim é avaliar o potencial de Gonçalo Esteves em treino, mas também levá-lo ao estágio em lagos, no Algarve, onde Rúben Amorim avaliará os jovens que possam, eventualmente, chegar à equipa principal.

O Sporting regressou na quarta-feira a Alcochete e com o segundo reforço da temporada para as laterais em estreia às ordens de Rúben Amorim. O jovem Gonçalo Esteves, irmão de Tomás Esteves, saiu do FC Porto e assinou pelo Sporting, pelo qual realizou o primeiro treino. O jogador de 17 anos esteve integrado no grupo, que, recorde-se, já conta com outros dois laterais direitos, no caso Ricardo Esgaio, o primeiro nome contratado neste defeso, e Pedro Porro, o titular da temporada passada.

O plano de Rúben Amorim é avaliar o potencial de Gonçalo Esteves em treino, mas também levá-lo ao estágio em lagos, no Algarve, onde Rúben Amorim avaliará os jovens que possam, eventualmente, chegar à equipa principal ao longo da temporada. Gonçalo Esteves deverá somar minutos no sábado, ora no jogo com o Belenenses, marcado para as 10h00, ou com o Estoril, esse às 17h00.

De acordo com informação oficial do Sporting, na quarta-feira foi uma sessão "com muita intensidade e em alta rotação, dando privilégio à componente física, mas quase sempre com a presença da bola."