Gonçalo Esteves tem agradado ao Sporting e é para blindar aos 18 anos

Jovem ala-direito assinou contrato de formação de um ano, mas há relação de confiança que dá tranquilidade. É visto como aposta de presente e futuro. Resposta às oportunidades agrada aos leões

Com Porro e Esgaio no plantel, Gonçalo Esteves chegou a Alvalade no defeso, como jogador livre após a desvinculação do FC Porto, onde atuava nos escalões de formação, e apenas com a promessa de integrar o estágio de pré-temporada, ponto de partida para se começar a mostrar a Rúben Amorim.

Ainda com 17 anos, o jovem ala direito tem tido mais oportunidades das que inicialmente esperaria e a resposta tem agradado aos responsáveis do clube, que vão avançar para a sua renovação quando este cumprir os 18 anos, em fevereiro - à semelhança do que sucedeu no passado com Nuno Mendes, TT, Gonçalo Inácio, Joelson, entre outros.