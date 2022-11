Gonçalo Esteves: situação desagrada e Sporting pondera regresso

Leões aproveitam paragem competitiva para analisar o plantel e a pouca utilização do lateral no Estoril gera alguma preocupação.

Gonçalo Esteves, lateral direito emprestado ao Estoril, pode regressar ao Sporting em janeiro. Sabe O JOGO que os leões estão desagradados com a situação do ala, que não tem sido opção nos canarinhos.

O jovem, formado no FC Porto e recrutado na temporada passada, está desiludido pela falta de oportunidades e a sua reintegração no plantel leonino é uma realidade em cima da mesa.

Na perspetiva do Sporting, a cedência visava permitir-lhe ter minutos na Liga Bwin, no entanto o objetivo não tem sido cumprido, já que só alinhou 186 minutos nestes quatro meses nos canarinhos. Gonçalo começou o ano a titular, mas foi expulso na partida seguinte. Esse momento, considerado de alguma ingenuidade, ao que O JOGO pôde saber, prejudicou a vida do lateral, que, desde aí, só voltou a somar mais 26 minutos diante do Braga na jornada 10 e mais dez diante do Benfica. Foi convocado apenas mais três veze.

A situação está a ser avaliada por todas as partes, o Sporting considera prioritário que Esteves tenha espaço para evoluir e as conversas vão decorrer nesta fase. Em 2021/22, o atleta jogou pelos sub-19, fez 11 jogos na equipa B e dez sob a égide de Amorim. Aos 18 anos pode novamente ser opção na Youth League e, a espaços, na equipa principal. Porro tem tido algumas lesões musculares desde que está no Sporting e Ricardo Esgaio, que foi alvo de críticas dos adeptos, não voltou a recuperar o protagonismo. Sem ter um terceiro ala direito no plantel, Rúben Amorim já utilizou Fatawu e o próprio Trincão nessa posição e ter uma terceira solução insere-se na ótica que o Sporting seguiu com Nazinho. O canhoto, de 19 anos, tem aproveitado as lesões no eixo central - que levam a que Matheus Reis jogue quase sempre no meio - para somar seis partidas, duas das quais como titular.

Recorde-se que Porro tem sido associado a vários clubes europeus e no próximo verão poderão surgir a Alvalade propostas tentadoras pelo internacional espanhol. Também por isso, potenciar Gonçalo Esteves é uma prioridade do emblema leonino.