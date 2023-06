Gonçalo Esteves e Flávio Nazinho: Sporting quer os laterais a rodar na I Liga

Apesar de não estarem ainda fechados os dossiês das laterais, tanto o ala direito como o canhoto são para emprestar.

Gonçalo Esteves e Flávio Nazinho, laterais de 19 anos, são para emprestar em 2023/24 e a vontade do Sporting é colocar ambos em emblemas de I Liga. O plano é permitir que tenham competição na principal divisão portuguesa e que, assim, a SAD possa avaliar a sua progressão num patamar aproximado ao que teriam competindo pelos leões, nunca descartando a possível valorização que possa vir daí.

Gonçalo Esteves, que saiu do FC Porto em 2021, foi opção válida para Rúben Amorim em 2021/22, terminando a época em boa forma. Foi na época passada cedido ao Estoril mas o empréstimo terminou, em janeiro, por falta de minutos e o lateral voltou à base para recuperar andamento nos bês e também na Youth League. Agora o plano passa por encontrar um clube para um empréstimo, porque jogar na Liga 3, na equipa B, não faz parte do projeto do jogador.

Gonçalo Esteves considerava que poderia ter uma oportunidade no plantel principal, mas esse é cenário que não tem sido posto em cima da mesa pelos responsáveis diretivos dos leões, que procuram outra solução para concorrer com Ricardo Esgaio e substituir Bellerín, jogador que vai sair porque o Sporting não acionou a opção de garantir o jogador a título. definitivo. O ala direito, que tem contrato até 2027, foi mesmo autorizado a marcar presença no Europeu de sub-19 por não fazer parte dos planos iniciais para 2023/24. Naturalmente que dado o potencial do atleta, qualquer valorização que derive da prova pode precipitar um aumento de interessados para uma transferência.

Nazinho fez cinco jogos na equipa principal em 2021/22 e somou seis às ordens de Amorim em 2022/23 e, pela presença em três jogos na Champions, não pôde ajudar na fase final da Youth League. A consolidação de Nuno Santos a ala esquerdo (49 jogos) e a permanência de Matheus Reis como alternativa impediu a afirmação na segunda metade da temporada. Tem contrato até 2026.