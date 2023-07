Gonçalo Esteves brilhou no Europeu de sub-19, mas situação no Sporting não muda

Jogador poderá sair no mercado de verão para se valorizar. Catamo e Tiago Ferreira estão a ser opções para funcionar como alternativas mais ofensivas a Ricardo Esgaio.



Gonçalo Esteves foi um dos grandes destaques da seleção de Portugal sub-19 finalista vencida no Europeu, mas a sua situação não se alterou no Sporting, pois continua sem contar nos planos para a equipa principal.

O jogador de 19 anos vai gozar um curto período de férias, mas no final da semana já estará em Alcochete a trabalhar... com a equipa B. O atleta que foi contratado ao FC Porto em 2021 e que até alinhou na equipa principal nessa altura, perdeu espaço e não conta como opção para a posição de ala direito, para a qual Amorim só conta com Ricardo Esgaio.

Aliás, o treinador testa alternativas mais ofensivas, com Geny Catamo e Tiago Ferreira, justamente dando sinal de que Esteves não entra na equação, ainda que o Sporting procure outro jogador para a posição, depois de ter sido gorada a hipótese José Ángel, que foi rejeitado por não ser solução a curto prazo, de acordo com a equipa médica.

Esteves é um dos jogadores que poderá sair. Cedido ao Estoril em 2022, o plano é dar minutos de competição em escalões principais e potenciar-lhe a valorização futura. No mesmo sentido está Rodrigo Ribeiro. O jovem avançado, também com cinco jogos (e três golos) no Euro sub-19, apresenta-se no final desta semana e deverá rodar por empréstimo.