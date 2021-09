Golos madrugadores do Ajax valem recordes negativos ao Sporting

Leões nunca tinham sofrido um golo tão cedo na Liga dos Campeões. Estar a perder por 2-0 aos 10 minutos numa prova europeia foi, também, uma situação inédita.

O Sporting viveu um autêntico pesadelo nos primeiros minutos do jogo com o Ajax. Logo aos 2', Sebastien Haller abriu as contas em Alvalade, colocando a turma neerlandesa na frente do marcador. Aos 9', o costa-marfinense dilatou a vantagem visitante, estabelecendo, ao mesmo tempo, recordes negativos para os leões.

O Sporting nunca tinha sofrido um golo tão madrugador na Taça/Liga dos Campeões. O anterior recorde pertencia a Marco Cassetti, que faturou diante da equipa verde e branca aos quatro minutos de um jogo com a Roma.

Esta foi também a primeira vez que o Sporting se apanhou a perder por dois golos aos 10 minutos de um jogo europeu.

Como se não bastasse, já aos 20 minutos, Gonçalo Inácio saiu lesioando e em lágrimas.