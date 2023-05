"Golo do Benfica? Já não estamos a lutar pelo título, é-me indiferente"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para as 21h15 de sexta-feira

Preferia que Ugarte saísse já? "Obviamente há que não forçar as coisas. Mas eu, como treinador, por mim amanhã depois do jogo podia estar vendido. Os jogadores que for para vender, podiam sair já. Todos os treinadores iriam responder isso, de forma a preparar coisas com mais calma."

Momento: "É um momento em que temos de ter muita confiança no que fazemos. Nunca investimos mais do que podíamos, construímos uma equipa a investir muito menos do que vendíamos, temos de continuar nesse caminho. Se vamos arriscar tudo, vamos perde-nos nesse processo. Ninguém vai, nem eu quero isso, investir mundos e fundos para tentar apanhar o que não conseguimos este ano. Temos de fazer as coisas com calma, chegaremos lá. Há dois anos investimos 12 milhões numa equipa onde tivemos de vender Acuña e Wendel, já o campeonato tinha começado, com uma equipa muito jovem, não estamos nesse ponto. Há que ter confiança, muita calma e fazer o trabalho que temos vindo a fazer."

Segundo golo do Benfica: "Não fui ver o lance. Foi-me dito que foi falta. Pode acontecer para um lado e para o outro, é esquecer um bocadinho isso. Tirando a arbitragem, com duas ou três situações, coisas muito simples que não vou estar a dizer aqui, nós poderíamos ter tido muito mais bola. Eram coisas tão básicas que para mim fico mais preocupado com isso... Baixámos um bocadinho na pressão, o Nuno Santos começou a baixar muito a tentar ajudar a defesa quando devíamos ter pressionado. O meu foco foi esse e não se o lance era penálti ou não. Não interessava, já não posso mudar e como já não estamos a lutar pelo título, é-me completamente indiferente. O que interessa é para o ano estarmos melhor equipa nestes jogos."