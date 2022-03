Golo de Slimani dá triunfo à Argélia nos Camarões

No jogo da primeira mão do play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo do Catar.

A Argélia foi a Bafoussam bater os Camarões por 0-1, com Islam Slimani, avançado do Sporting, a ser decisivo.

Perto do intervalo, aos 40 minutos, o ponta de lança leonino fez o único tento da partida, após assistência de Youcef Belaili. Slimani viu ainda um cartão amarelo aos 68" e, oito minutos depois, foi substituído, dando o lugar a Ishak Belfodil.

Com este triunfo, as "raposas do Deserto" partem em vantagem para o encontro da segunda mão do play-off de acesso ao Mundial"2022. O duelo está agendado para terça-feira, dia 29, às 20h30, no Estádio Mustapha Tchaker, na cidade argelina de Blida.