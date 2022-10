Médio ex-Santa Clara sucede a Tanaka.

Mais de sete anos depois, um japonês volta a marcar pela equipa do Sporting em jogos a contar para a liga portuguesa.

Morita, que se estreou a faturar com a camisola dos leões, sucede assim ao compatriota Tanaka, ele que apontou o último dos seus sete golos ao serviço do clube leonino na 30.ª jornada da temporada de 2014/ 2015, num embate do Sporting frente ao Moreirense.

O ex-jogador do Santa Clara ajudou os leões no triunfo por 3-1 frente ao Gil Vicente, na oitava jornada do campeonato.