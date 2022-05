Golo de Essugo no Europeu de sub-17 deu a volta ao Mundo: "Sublime"

Médio marcou nas meias-finais contra a França, que acabaria por seguir em frente após grandes penalidades.

Essugo marcou um golo memorável contra a França nas meias-finais do Europeu de sub-17 e o tiro a quase 40 metros da baliza correu mundo. O "Daily Star", em Inglaterra, escreveu que o médio do Sporting fez um golo que é "a definição de um remate ao jeito de um motor de tração", uma expressão que ficou celebrizada no país para descrever remates potentes de zonas inesperadas, tendo depois a "BBC", apelidado o lance de "bomba de 40 metros".

A "RTBF", televisão da Bélgica, destacou o tento do jogador do Sporting nos noticiários, vincando o lance "sublime".

O "Digg", portal que se dedica aos momentos virais no desporto, lançou o vídeo do golo de forma pronta e nas redes sociais o médio mereceu aplausos de páginas de fãs de vários clubes, sendo que, no "Twitter", uma das contas de associados do Wolverhampton, em jeito de brincadeira, tenha pedido a contratação do atleta de 17 anos. Essugo fará a pré-época com a equipa principal e espera por mais oportunidades.

Recorde o golo de Essugo: