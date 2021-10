Goleada do Sporting na Turquia entra na história do clube leonino

Leões não facilitaram e marcaram pela primeira vez quatro golos fora. É o melhor registo

O Sporting somou ontem a sua maior vitória na Liga dos Campeões... fora. O clube já tinha vencido por 3-0 na prova milionária, no caso com o triunfo na Grécia, diante do Olympiacos, justamente a última alcançada pelos verdes em brancos, em 2017/18.

Esta foi a segunda vez que o Sporting marcou quatro golos na Champions, repetindo o que fizera com o Schalke, em Alvalade, em 2014/15 -portanto em casa. O registo é de tal forma positivo que, comparando com outras equipas portuguesas, é só a terceira vez que uma turma lusa fez quatro tentos. Em 2016, o Benfica fez o mesmo que os leões contra o Besiktas e, em 2017, a já referida vitória no Pireu.

O sucesso na finalização permitiu fazer mais golos neste jogo do que nas quatro anteriores deslocações à Turquia, país no qual marcara três vezes, e o resultado quebrou assim a série fora na Champions, que ia em três derrotas seguidas, evitando que se chegasse a uma quarta derrota seguida, o que seria inédito neste século.

Dos 20 remates do Sporting, destaca-se o acerto: foram quatro golos, duas bolas no ferro e ainda cinco defesas do guardião do Besiktas.