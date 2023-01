Gijón tem opção preferencial por Marsà

Clube espanhol garantiu o empréstimo do defesa e poderá ter palavra a dizer no futuro do atleta

Marsà foi oficializado como reforço do Sp. Gijón até final da época, como O JOGO noticiara. O clube da II Divisão espanhola não tem opção de compra pelo jovem catalão, mas tem um direito de preferência pelo jogador no verão.

O Sporting terá de comunicar ao Gijón qualquer proposta que receba pelo canhoto e, assim, o Gijón tem forma de igualar um valor que chegue pelo jogador formado no Barcelona.

Em Espanha, esta contratação está a ser muito elogiada pela capacidade de Marsà com bola e por estar adaptado a um esquema de três centrais. O defesa termina contrato com o Sporting em 2024 e não quis renovar o vínculo nos últimos meses.