Gesto de Bruno Fernandes após o Braga-Sporting motiva reações em Inglaterra

Médio e capitão leonino está a ser negociado com o Manchester United.

O Sporting foi eliminado pelo Braga da Taça da Liga, falhando o acesso à final da prova. Após o apito final, Bruno Fernandes, capitão dos leões, dirigiu-se ao túnel de acesso aos balneários e olhou para uma câmara televisiva, desviando-a.

A atitude do internacional português não passou despercebida em solo inglês, numa altura em que a SAD do Sporting negoceia o jogador com o Manchester United.

"Bruno Fernandes estava com as emoções ao rubro no final da derrota do Sporting em Braga", escreve o Manchester Evening News. "Enquanto o Braga celebrava, as câmaras seguiam Bruno. Claramente insatisfeito com a forma como jogo terminou, Fernandes foi visto a empurrar a câmara", acrescentam.

O Daily Mail também destaca o "empurrão" do médio leonino à câmara no túnel, com o tabloide The Sun a referir que o jogador não agradeceu aos adeptos do Sporting no final da partida.