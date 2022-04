Geny Catamo tem regresso marcado ao Sporting e um atributo que agrada a Amorim

O moçambicano voltará do empréstimo ao V. Guimarães e vai trabalhar para ser trunfo como extremo ou até lateral.

Geny Catamo vai voltar à base no verão e já foi informado que vai realizar a pré-época no Sporting. O moçambicano, de 21 anos, cedido em janeiro ao V. Guimarães, sabe O JOGO, é visto como uma solução para mais do que uma posição, um atributo que agrada a Rúben Amorim, técnico que privilegia a flexibilidade tática na escolha dos seus ativos.

O canhoto notabilizou-se na formação por ser um desequilibrador. Começou por ser jogador de linha, tem sido trabalhado nos últimos dois anos para procurar diagonais a partir da direita, e agora, além de extremo, é tido como um trunfo para ser ala.