Geny Catamo ganha tempo na pré-época do Sporting

Atleta moçambicano aproveita estar a rivalizar com Esgaio para jogar como ala. Mercado em mente.

José Ángel seria hoje apresentado pelo Sporting caso tivesse passado nos exames médicos, mas quem sai a ganhar, nesta fase, é Geny Catamo, extremo moçambicano que tem sido trabalhado a ala direito. No duplo confronto de sexta-feira, à porta fechada, em Alcochete, diante de Estrela da Amadora e Marítimo, o criativo poderá ter minutos e até como ala, de modo a mostrar credenciais no corredor, intercalando a posição com Ricardo Esgaio, até porque não há outras alternativas. Não está excluída a possibilidade de ver o moçambicano também a extremo, mediante as condições físicas dos jogadores que estão nessas posições.

O jogador que esteve cedido ao Marítimo está a ser avaliado, mas foi definido por Rúben Amorim que é para contratar um jogador para o lugar que foi de Porro. Se Ángel não ficar, o leão volta ao mercado.

Afonso Moreira, destro e extremo habitualmente no lado esquerdo, vai a teste na frente de ataque, mas também terá possibilidades de jogar como ala esquerdo em caso de Amorim querer gerir Matheus Reis e Nuno Santos. É uma posição para a qual o treinador procura uma solução alternativa, já que Arthur Gomes, Fatawu e Nazinho não contam.