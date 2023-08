"Geny Catamo? De cada vez que pega na bola quer ir para a frente"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, no final do encontro com o Vizela (3-2)

Mais consistência de Geny Catamo: "Por vezes ele faz um movimento em que se junta à linha defensiva., mas se olharem ao pormenor o jogo dele, passa sempre na frente a defender como um ala e depois a atacar como um ala. Tirei-o porque senti que já estava cansado, não temos o controlo do jogo e ele é um jogador que cada vez que pega na bola quer ir para a frente. Tentamos ter o controlo do jogo mudando para o lado direito que acabou o campeonato, que foi o Esgaio e o Marcus, mas gostei muito da exibição dele. Está muito mais adulto. É bom os jogadores rodarem um bocadinho. Mesmo não jogando muito, ganham outra maturidade. Estou muito satisfeito com o jogo dele. Ele vai melhorar bastante, mas o talento, as características, a velocidade, está tudo lá e vai melhorar".

Plantel mais forte ou mais fraco do que na época passada: "Só digo aquilo que sinto. Sinto que podemos ser campeões, que vamos lutar opor isso, mas, como se viu hoje, é uma caixinha de surpresas neste momento. Depois, sinto que o plantel é mais forte. Apesar de haver alguma inexperiência, há mais fome. Estes miúdos têm muita fome, vão sofrer dias difíceis como este, mas vamos crescer. Estamos mais completos em termos de diferentes avançados, tanto que vocês falaram e tinha razão, e precisamos de mais um médio experiente para segurar estes jogos que se tornam difíceis. Diria que estamos mais fortes, porque temos mais um ano de trabalho, porque temos miúdos com muito talento e entraram dois jogadores que vão fortalecer a nossa equipa de certeza."