Gattuso "muito aborrecido" com cancelamento do Sporting-Nápoles

Imprensa italiana revela que o treinador dos napolitanos não ficou nada satisfeito com o cancelamento do jogo que estava previsto para este domingo.

A realização do Sporting-Nápoles caiu por terra depois de revelada a existência de três casos de covid-19 no plantel verde e branco e, de acordo com a imprensa italiana, Gennaro Gattuso ficou "muito aborrecido" com o cancelamento do jogo de preparação.

O técnico dos "partenopei" estava entusiasmado com a possibilidade de defrontar a equipa de Alvalade, uma vez que entendia que o Sporting seria o adversário "mais difícil" da pré-temporada, escreve a Gazzetta dello Sport.

O plantel do Nápoles poderá ainda realizar uma sessão de treino no relvado do Estádio de Alvalade, mas o regresso a Itália está previsto para este domingo.