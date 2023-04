Gastroenterite afasta Marcus Edwards do Sporting-Arouca

O avançado inglês tem sido titular indiscutível nos leões e esta época apenas tinha perdido um jogo

Marcus Edwards é baixa de última hora na equipa do Sporting e nem está sentado no banco do Sporting devido a uma gastroenterite.

O avançado inglês tem sido titular indiscutível nos leões e esta época apenas tinha perdido um jogo, frente ao Marítimo, para a Taça da Liga no dia 13 de dezembro.

Desde então somava 22 titularidades consecutivas numa época em que já disputou 44 jogos e assinou 11 golos.