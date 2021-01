Garantia de Pedro Gonçalves com eco no plantel do Wolverhampton

Jogador do Sporting reagiu ao triunfo em casa do Nacional. Pedro Neto reagiu.

O Sporting manteve a liderança do campeonato com quatro pontos de vantagem graças ao triunfo por 2-0 em casa do Nacional, numa partida marcada pelo mau tempo, com consequências visíveis no relvado. Pedro Gonçalves, melhor marcador da I Liga com 11 golos, deixou uma mensagem nas redes sociais, onde evidencia as dificuldades no terreno de jogo.

"Estamos preparados para tudo! Leões em campo", escreveu o jogador. Palavras que mereceram uma reação de Pedro Neto, uma das estrelas do Wolverhampton. O extremo internacional português reagiu com satisfação à publicação de Pedro Gonçalves, conforme pode ver na imagem abaixo.