Garantem que o Everton chegou a princípio de acordo com Sporting por Chermiti

Jovem avançado poderá continuar a carreira na Premier League

O Everton terá chegado a princípio de acordo com o Sporting por Youssef Chermiti, escreve esta segunda-feira Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Segundo as mesmas informações, o acordo entre clubes para que o jovem avançado se junte ao emblema da Premier League foi alcançado nas últimas horas.

Os dois clubes, curiosamente, medem forças no próximo sábado em mais um particular de pré-época, marcado para as 15h00, em Goodison Park.