"Ganhámos dois títulos mas não foi suficiente, não foi um grande ano"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Paços de Ferreira (3-0) na 14.ª jornada da Liga

Sem despedida dos adeptos: "Antes de mais queria... parece que os adeptos ficaram insatisfeitos de a equipa não agradecer. Ficámos atrapalhados com a homenagem ao Seba, pareceu-nos demais fazer a despedida do ano. Não é falta de consideração, temos muita consideração por eles, ter 30 mil com o ano que estamos a fazer... obrigado."

Sobre Dário Essugo: "Mostrou o que é, mas também as lacunas. A forma como entrou ao lance é perigoso, mas ele não tem maldade. Apresentou-se bem, a ir às bolas todas, tem a ver com falta de experiência. Ele não passa pela segunda Liga, passa da terceira para um clube grande. É um problema. Vai crescer. Tem evolução numa posição difícil, está a crescer bem e tem muito para melhorar como a equipa."

Sobre o jogo: "Dominámos o jogo todo, na primeira parte assentámos, o Paços tinha bolas nas costas. Exageramos, começámos a meter muitas bolas. Tivemos oportunidades, mas não com a qualidade da primeira parte, como com o Braga. Temos de aprender. Vitória justa, mas podemos fazer melhor."

Balanço: "Não fomos campeões, ganhámos dois títulos, mas não foi suficiente. Este não foi muito satisfatório. Há que ter noção que o Sporting, sendo o grande clube que é, tem às vezes 20 anos entre títulos, temos de encurtar essa distância. Há coisas que demoram tempo a construir. Estamos um passo atrás de outros clubes, mas estamos a trilhar o nosso caminho e sabemos bem o que queremos fazer. Foi um ano difícil, mas não foi um grande ano."