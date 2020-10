Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 3-1 sobre o Gil Vicente.

Substituições: "A entrada do Dani [Daniel Bragança] fez diferença, acabou por fazer a assistência para o segundo golo. Mas não pedi nada de especial, disse para procurar posições. Entrou também o Sporar, mais homem de área, e o Tiago Tomás para dar velocidade ao jogo. Tentámos criar ali outro tipo de movimentos para confundir a defesa adversária. Eles entram e dão tudo o que têm e não posso pedir mais. O trabalho dos que entram é ajudar a equipa e estão de parabéns."

Sporting teve estrelinha de campeão? "Começa a ser uma característica da equipa, acreditar até ao fim. Não é estrelinha de campeão, tentámos, mas não da melhor forma, mas o jogo só acaba aos 90' e os jogadores sabem disso. Fomos sempre uma equipa que quis ganhar o jogo, o Gil também joga, encaixou muito bem no nosso sistema e esteve muito agressivo nas marcações. Tivemos algumas dificuldades nos corredores, a equipa estava intranquila, mas os jogadores deram tudo. Estávamos desinspirados, mas estes jogos são importantes ganhar. Ganhámos como equipa grande, mas não jogámos como equipa grande."

Capacidade de acreditar: "Estamos na quinta jornada, esta equipa tem demonstrado grande coração. O rendimento tem vindo a subir, mas hoje não estivemos tão fortes. Mas nesse aspeto, do coração da equipa, temos sempre a ideia de que podemos vencer o jogo a qualquer minuto e os jogadores crescem com isso. Há que dar mérito, são muito unidos, acreditam sempre."

2.º lugar mexeu com a equipa? "Eu senti a equipa um pouco ansiosa, até pela forma com o Gil Vicente defendeu, e defendeu bem. Acho que mexeu no aspeto tático, a variar a bola. O Matheus Nunes tem muita qualidade, é a primeira vez que está na I Liga, veio do Estoril, é muito inteligente forte com bola no pé, faltam-lhe algumas coisas, vai trabalhar para isso e tem uma concorrência boa, com o João Mário a vir ocupar um pouco do espaço dele."

Manter Jovane a 9: "Se é para continuar não sei. O Jovane fez a pre-época naquela posição, teve jogos muito bons, está a procura do melhor espaço e, consoante cada jogo, vamos escolher entre ele e o Sporar, depende do que o treinador entender. Estou satisfeito com ele, ele dá o máximo, vai melhorar e todos estão disponíveis e preparados. Às vezes os jogadores que estão no banco, como se viu hoje, são tão importantes como aqueles que começam o jogo."