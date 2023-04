Gabriel Silva renova pelo Sporting e assume admirar Chermiti

Esta época, marcada por lesão, o internacional sub-17 já soma 11 golos em 24 jogos, agora na equipa de juvenis.

Gabriel Silva assinou o primeiro contrato profissional com o Sporting. Na temporada passada, o avançado de 16 anos marcou 48 golos em 32 jogos, números importantes para a conquista do Campeonato Nacional de iniciados por pare do Sporting.

Esta época, marcada por lesão, o internacional sub-17 já soma 11 golos em 24 jogos, agora na equipa de juvenis.

Quanto ao jogador que mais admira no Sporting, a resposta é clara e remete para Youssef Chermiti: "Ele é muito humilde e é isso que temos de fazer quando chegamos lá, sermos iguais ao que éramos quando estávamos na formação. Espero que ele se mantenha lá para ainda jogarmos juntos, acho que esse dia vai chegar".