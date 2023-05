Futuro do projeto joga-se hoje: as contas do Sporting B na Liga 3

Equipa B recebe esta noite o Real SC e só a vitória garante a Liga 3, imprescindível para cativar jovens talentos, sem depender de terceiros. Como O JOGO noticiou, Amorim salientou em reunião interna a necessidade de, no futuro, a equipa secundária estar na II Liga. Descer ao Campeonato de Portugal colocará desafios e problemas.

Depois de perder a possibilidade de ir lutar pela subida de divisão, rapidamente o cenário se agravou para o Sporting B na Liga 3 na fase de manutenção e, hoje, à sexta e derradeira jornada, os leões jogam para se manter na prova. A única vitória nos cinco jogos anteriores, ante o Oliveira do Hospital, deu fôlego e o Sporting sabe que, batendo o Real SC em Alcochete (jogo com início 20h15 e transmissão no canal 11), mantém-se no terceiro escalão. Certo é que terá sempre de fazer igual ou melhor do que o V. Setúbal, que recebe o Oliveira do Hospital e está a um ponto dos leões.

Como O JOGO noticiou, Rúben Amorim vincou a necessidade de a equipa B ter pretensões de, no futuro, disputar a II Liga e todos no clube consideram um rude golpe uma possível descida de divisão. Não só não será benéfico ao desenvolvimento dos jogadores da equipa principal dar-lhes minutos no Campeonato de Portugal, como também se afigura uma enorme dificuldade convencer jogadores promissores a virem para o Sporting jogar nos bês ou até renovar com alguns que estejam em Alcochete, mas ainda sem a projeção de subirem à equipa principal. Há uma preocupação natural, nesta fase, para se segurarem algumas promessas e vários emissários quiseram esperar pelo desfecho da prova para acertarem o futuro

Çelikkaya aceitou, mas protestou internamente, que alguns jogadores cruciais fossem, por sistema, à equipa A, notícia avançada por O JOGO. O certo é que Amorim, sem grandes objetivos remanescentes, deixou agora que atletas sub-19 como Essugo, Mateus Fernandes e Fatawu se desenvolvam nos bês e possam ajudar a turma verde e branca a garantir a fundamental permanência. Gonçalo Esteves, Chico Lamba, Nazinho e Rodrigo Ribeiro também foram titulares no último encontro e todos já jogaram nos AA. Tiago Ferreira, que resolveu a partida anterior, no Centro do país, foi chamado por Amorim a outros encontros da equipa A.

"A chave [no jogo em Oliveira do Hospital] esteve na união, na atitude e no querer mais do que o adversário. Há que continuar com essa mentalidade vencedora que nos pode ajudar na última jornada", referiu o técnico Filipe Çelikkaya à Sporting TV, valorizando o apoio dos adeptos: os sócios terão entrada gratuita e podem levar um acompanhante. A intenção é ter casa cheia no Aurélio Pereira. "É um jogo importante, precisamos do apoio de todos para conseguirmos os nossos objetivos na competição", disse. Os leões estão avisados porque na primeira volta perderam em Queluz com a equipa já despromovida. "São competitivos, independentemente de terem descido, e vão estar na máxima força. Queremos os três pontos, porque é a única forma de nos mantermos nesta Liga 3", terminou. Samuel Justo destacou que os leões só olham para si: "Pensamos na nossa forma de jogar e estamos muito unidos. Vimos de uma vitória e sentimo-nos preparados para um jogo decisivo", concluiu o médio.

CONTAS DA PERMANÊNCIA

VITÓRIA

Sporting B garante a permanência seja qual for o resultado do V. Setúbal-Oliveira do Hospital.

EMPATE

Sporting B garante a permanência desde que o V. Setúbal não ganhe ao Oliveira do Hospital.

DERROTA

Sporting B garante a permanência se o V. Setúbal perder com o Oliveira do Hospital.