Futuro de Rafael Camacho está decidido: oficialização na sexta-feira

Depois de Rio Ave e B SAD, o extremo continuará a carreira na Grécia.

Rafael Camacho, que chegou ao Sporting proveniente do Liverpool, em 2019, tendo depois somado empréstimos a Rio Ave e B SAD, tem o futuro definido.

O extremo de 22 anos continuará a carreira nos gregos do Aris de Salónica, por empréstimo do Sporting, com opção de compra no valor de três milhões de euros. O clube grego pagará metade do salário.

De acordo com as informações recolhidas por O JOGO, a oficialização da transferência será feita na sexta-feira.