Futuro de Luís Neto vai ser discutido no Sporting após o fecho do mercado

Renovação está em cima da mesa, mas uma proposta atrativa poderá mudar o cenário. SAD admite reduzir salário.

O futuro de Luís Neto vai ser discutido em Alvalade após o fecho do mercado de transferências, estando em cima da mesa, segundo OJOGO apurou, a possibilidade de prolongar o vínculo por mais uma temporada, ainda que tal só possa ser colocado mediante uma revisão do vencimento do defesa-central de 33 anos.

Mas esta não é a única possibilidade que as partes equacionam, sobretudo do lado do Sporting, que admite a eventual saída do jogador caso surja algo que financeiramente seja vantajoso para o próprio atleta e este admita a possibilidade de abraçar um novo projeto no estrangeiro, algo que, até ver, parece estar afastado por parte do internacional português, que atuou fora de portas durante oito temporadas - tendo representado o Siena, Zenit e Fenerbahce.

No entanto, a eventual renovação do contrato com os leões por mais uma temporada é considerada em Alvalade como possível mediante uma redução do vencimento do atleta, que terminará o vínculo com os leões aos 34 anos e com um rendimento anual livre de impostos na ordem dos 900 mil euros. É certo que Neto, em termos fiscais, está inserido no programa "Regressar" - o qual começou em janeiro de 2019 e termina, até ver, a 31 de dezembro de 2023 -, permitindo que sejam excluídos de tributação 50% dos rendimentos do trabalho dependente, mas a SAD, ainda assim, e de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, admite a redução do vencimento em caso de prolongamento do mesmo. Depois, claro, tudo dependerá do entendimento de Rúben Amorim, que colocou o internacional luso como titular em metade da última temporada, terá, ainda que o técnico olhe para a experiência do atleta como um fator a ter em conta no elenco à sua disposição. Neto, recorde-se, foi paulatinamente assumindo-se como um dos líderes no balneário, tendo efetuado 28 desafios na última época, na qual completou 2123 minutos.



Defesa-central debaixo de mira

Contratar um defesa-central é uma das prioridades dos leões no mercado de transferências, ainda que o número possa aumentar em função da continuidade ou não de Feddal. A preferência vai para um atleta que seja capaz de jogar sobre o lado direito, onde Gonçalo Inácio afirmou-se, mesmo sendo um canhoto. Rúben Amorim olha para Gonçalo Inácio como um atleta capaz de atuar no lado oposto, até ao centro onde tem evoluído Coates, daí que seja o lado direito aquele que preocupe mais, até porque Eduardo Quaresma deverá ser cedido por empréstimo.