Jovane ainda é um caso em aberto e de Itália chega uma garantia

Imprensa italiana assegura que a Lázio não vai ficar com o jogador após o empréstimo.

A Lázio, equipa comandada por Maurizio Sarri, não conta com Jovane para a próxima temporada. Segundo o jornal italiano "La Repubblica", o emblema romano não irá manter o jogador que, na segunda metade da temporada, esteve ali emprestado.

Jovane apenas entrou em quatro partidas, apontando um golo, precisamente na última disputada, frente ao Hellas Verona.

Com contrato até 2023 com os leões, o extremo tem sido apontado como alvo do Besiktas e do Marselha, ainda que tenha faltado até ao momentos qualquer acordo entre clubes.