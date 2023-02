Futebol de 7, futsal e andebol antes do futebol: as raízes de Chermiti

Diz quem o conhece bem que já em criança se diferenciava de todos os outros.

Youssef Chermiti é a figura em grande destaque no Sporting, principalmente depois de dar o triunfo aos leões em Vila do Conde, frente ao Rio Ave (0-1), na 19.ª jornada da Liga Bwin.

Em entrevista à TSF, o primeiro presidente do jovem avançado, Manuel Medeiros, líder máximo dos Marienses, conta a história do jogador.

"Chermiti começou no futebol de 7, no futsal e também no andebol. O pai é da Tunísia, tem casa em Santa Maria, é controlador de tráfego aéreo, mas até acho que vive com o filho em Lisboa", começou por revelar, antes de dar mais pormenores sobre "uma família de desportistas".

"Aquilo é uma família de desportistas, as irmãs também praticam basquetebol, primeiro no nosso clube, depois foram para a Madeira. O pai também foi nosso treinador de basquetebol, era uma família que gosta muito de desporto e praticaram todas as modalidades", disse, voltando de seguida a Chermiti.

"O Chermiti saiu dos Marienses para o Sporting. Naquela altura, fazíamos uns torneios de futebol de 7, convidámos o Sporting para vir aos Açores e os responsáveis quando o viram jogar gostaram muito dele e levaram-no. O pai depois tratou de o pôr na Academia do Sporting", continuou, antes de concluir:

"O Chermiti já se diferenciava de todos os outros. Via-se que tinha mais qualidade do que os outros. Era um menino responsável, só queria treinar, via-se que tinha vontade de chegar onde está agora."