Fundação Sporting na Madeira quer "alargar ajudas a mais crianças"

Maria Serrano, vice-presidente, manteve uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Maria Serrano, vice-presidente do Sporting, pretende "alargar as ajudas a mais crianças" e "estender a solidariedade" à Madeira, admitindo "outras parcerias e ofertas" no relacionamento com instituições do arquipélago.

A dirigente, também presidente da Fundação Sporting, falava após uma reunião que manteve com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito de uma deslocação à região com o objetivo de "estender a solidariedade às ilhas", disse.

A responsável sportinguista salientou que o "Sporting é Clube de Portugal e não de Lisboa", onde normalmente a instituição leonina desenvolve as suas ações de cariz solidário.

Nos próximos dias, Maria Serrano irá visitar o Abrigo de Nossa Senhora de Fátima, a Fundação Aldeia da Paz e a Fundação Patronato de São Filipe, com o propósito de "conhecer as instituições" de solidariedade social que apoiam crianças para "saber quais são as suas necessidades".

A vice-presidente destacou a vontade do clube de "alargar" o apoio a mais, crianças e instituições, "até porque também tem como embaixadora, Dolores Aveiro", explicou.

Quando questionada sobre quais seriam as "ajudas" às instituições, não hesitou em explicar que com o "desenvolver das visitas" o objetivo é "fazer mais e melhor".

"Livros de pintar, livros do Jubas, livros de contos e, roupa do Sporting - calções, camisolas e fatos de treino - todo o equipamento, o que não quer dizer que depois de conhecermos as crianças não possamos fazer outras parcerias e ofertas", salientou a presidente da fundação, após a audiência de apresentação de cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, apontou à importância de os clubes terem um "cariz solidário", porque "para além da competição, são espaços de socialização e integração social".

"É importante que os clubes, enquanto instituições de utilidade pública, que também beneficiam de isenção de impostos e de outros apoios da Região e do Estado, possam ter este cariz solidário, de ajudar crianças, mulheres vítimas de violência doméstica e crianças que precisam de apoio escolar", finalizou o presidente do parlamento madeirense.