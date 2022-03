"Fui para o Sporting ganhar menos do que pagavam Benfica e FC Porto"

É nos gregos do OFI que o avançado Luiz Phellype vai dando sinais de vida, depois de ter abandonado o Santa Clara. Ligado aos leões por mais duas épocas, admite, em entrevista a O JOGO, que gostaria de ter jogado cinco minutos no ano do título.

Benfica e FC Porto manifestaram interesse em si? Arrepende-se da escolha que fez?

- Não me arrependo. Fiz a escolha que queria fazer. O Sporting foi a minha primeira opção desde sempre e por vários motivos. Não por questões financeiras porque fui para o Sporting com uma proposta inferior à dos outros dois, a ganhar menos. Decidi por questões desportivas. Era um clube que precisava realmente de um avançado e que queria voltar a disputar o campeonato e isso foi determinante. Fiz a escolha certa. Se não me tivesse lesionado, as coisas tinham acontecido da forma como eu tinha imaginado. Eu poderia ter feito parte do grupo de campeões nacionais, poderia estar noutro nível. Foi apenas um ano, mas fui feliz.

Sente mágoa ou desconforto por ter feito parte do plantel e não ter sido campeão?

- Não sinto mágoa. Se me perguntarem se eu gostava de ser campeão, é evidente que sim. Se me perguntarem se eu esperava que me tivessem chamado para jogar cinco minutos de um jogo qualquer, é claro que eu esperava. Mas não sinto mágoa, não fico com isso na minha cabeça a martelar. Sou feliz com o que tenho, sinto-me realizado. Ainda vou ter outras chances de ser campeão. Se não for no Sporting será noutro lugar. Ainda tenho essa meta.

Concorda com a ideia de que o clube mudou do dia para a noite?

- Sim, sem dúvida. O Sporting daquela altura não era um clube tão estável como é hoje. Hoje todos sabem o que têm de fazer e isso facilita o trabalho da equipa no campo. Além disso, o treinador Rúben Amorim consegue tirar o melhor de cada jogador. O Sporting consegue caminhar pelo seu próprio pé. Foi campeão e está outra vez na luta pelo título. Além disso fez uma grande Liga dos Campeões. As coisas estão estáveis e são bem organizadas.

Não perca a entrevista a Luiz Phellype: