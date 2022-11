"Fui a dois Mundiais e não era metade do jogador que o Pote e o Inácio são"

Treinador do Sporting fez este sábado a antevisão ao jogo de Famalicão e a ausência de jogadores do clube na convocatória de Fernando Santos foi tema forte.

O Sporting não tem qualquer jogador na convocatória de Fernando Santos para o Mundial, mas Amorim garantiu que não sentiu grande impacto no balneário.

"Eu não senti grande impacto. Obviamente que há jogadores que gostavam de lá estar. É uma grande competição, mas têm dois caminhos: ou se deixam abater ou seguem em frente. Os meus jogadores têm grande personalidade e podem pensar no futuro. Há uma grande discussão, hoje em dia, em ver qual é a formação que tem mais jogadores. São coisas que não fazem sentido. O Sporting tem lá jogadores que passaram pela formação e não tem da equipa. Se estivéssemos em primeiro lugar, de certeza que algum do Sporting estaria lá. É encarar isso dessa forma", afirmou.

"O Sporting hoje trabalha melhor do que quando foi campeão sem derrotas. Temos jogadores cada vez mais jovens. É escolha do selecionador e isso não interfere no nosso trabalho. O que me preocupa é que o Quaresma, que era titular aqui há três anos, não conseguiu ser titular no Tondela. O [Gonçalo] Esteves jogou a titular no Sporting e não consegue ser titular no Estoril. Essa é a nossa preocupação. Nós temos um plano. Se são convocados ou não, não é escolha nossa. Eles têm qualidade. O Pote terá muitos jogos na Seleção. Eu fui a dois Mundiais e não era, nem de perto nem de longe, metade do jogador que o Pote e o Inácio são. Isso é que eles têm de meter na cabeça. Na próxima estarão lá de certeza", completou.

O encontro de Famalicão, da ronda 13 do campeonato, começa às 20h30 de domingo.