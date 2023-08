Fresneda é um jogador referenciado pelo Sporting, mas está acima do preço

Sporting tem o lateralde 18 anos referenciado, mas o Valladolid, da II liga espanhola, pede 16 milhões de euros.

Fresneda é um dos jovens mais promissores para a posição de lateral direito e o Sporting tem o jogador referenciado, sabe O JOGO. No entanto, o atleta de 18 anos, que quer sair do Valladolid, emblema da II divisão espanhola, estabelece a fasquia nos 16 milhões de euros, um valor inacessível para o Sporting neste momento.

Os leões fazem um jogo de espera pelo jovem de 18 anos, já conversaram com o clube, com o qual têm boas relações face à negociação anterior de Gonzalo Plata, e tentaram até colocar Tanlongo na equação. O empréstimo do argentino não avançou ainda e deverá ser independente do avanço por Fresneda, que está bem cotado na Europa, tanto que Milan, Arsenal e Barcelona foram associados ao jogador.

Apesar de Rúben Amorim ter deixado sempre claro que precisa de um concorrente para a direita defensiva, para alternar com Ricardo Esgaio, o treinador está a apostar no desenvolvimento de Geny Catamo e o investimento num ala pode avançar, sim, no final do mercado de transferências, por valores bem inferiores aos que agora o Valladolid quer. Depois de contratar Gyokeres por 20 milhões de euros, acrescentando mais 4 M€ em objetivos, e Hjulmand, por 18 M€, existirá alguma temperança nesta parte final de defeso. Se noutras alturas a SAD considerou que investir em Van Ewijk e Sugawara, entre valores a rondar os 6 e os 8 M€, seria demasiado, agora não vai alterar a política para uma posição que considera ter soluções. A mira virada para Fresneda pretende enviar uma mensagem ao Nápoles, que continua irredutível quanto a Zanoli: Rudi Garcia convocou o jogador para o embate com a Frosinone e conta com o lateral para ser suplente de Di Lorenzo.