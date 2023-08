Fresneda à frente de Zanoli para a ala direita do Sporting

Sporting mantém espanhol do Valladolid como alvo. Nápoles não cede sobre o italiano

Fresneda continua nas cogitações do Sporting, que manterá as conversações com o representante do jogador, de modo a tentar convencê-lo a mudar-se para Lisboa.

O jogador do Valladolid, que exige pelo menos 15 M€, perdeu no sábado interessados. Noticia o "Sport" que o Barcelona não convenceu o Valladolid com uma proposta de 8 M€ e que avançou para João Cancelo. Também o Chelsea estará fora da corrida pelo espanhol de 18 anos.

Leia também Vídeos Messi chamou o antigo capitão do Inter Miami para levantar o troféu e deu-lhe a braçadeira O Inter Miami de Lionel Messi venceu a Leagues Cup, ao triunfar dos penáltis após o empate 1-1 na partida. No momento de levantar o troféu, o astro argentino, que foi o melhor marcador da prova e considerado o melhor jogador da competição, chamou o antigo capitão da equipa, DeAndre Yedlin, para o fazerem em conjunto, entregando-lhe também a braçadeira. Ora veja. [Vídeo via Inter Miami]

Apesar de West Ham, Arsenal e clubes italianos sondarem o jogador, o Sporting segue na corrida e o jogo de paciência vai continuar nos próximos dias.

Quanto a Zanoli, o Nápoles está irredutível. Mesmo não o utilizando ontem ante o Frosinone, o treinador Rudi Garcia foi claro: "Sabemos que Di Lorenzo é forte, importante, mas ninguém pode fazer 55 jogos numa temporada. Temos a Liga dos Campeões e Zanoli vai ser muito útil."