"Frente ao atual campeão nacional, um resultado positivo vai aumentar a crença"

Neto antecipou o jogo grande da quarta jornada da I Liga, o Sporting-FC Porto deste sábado

Sobre o clássico com o FC Porto: "São jogos que toda a gente quer jogar. Um clássico é um clássico e sabemos da importância que tem. Temos de estar na máxima força para fazer um bom resultado frente ao FC Porto. Porém, mais do que isso, o grupo sente que é uma boa altura para cimentar processos e conseguirmos mostrar mais e melhor contra um grande adversário. É importante dar continuidade a um bom início, conseguido sem ter o plantel todo à disposição. Acredito que temos tudo para dar um passo em frente num jogo tão competitivo como este"

O peso dos clássicos: "São importantes em qualquer altura do campeonato, mas, sendo no início, diria que um resultado positivo fortalece a equipa que o consegue. É disso que vamos à procura. Estivemos bem nos jogos do campeonato, mas tivemos uma infelicidade na Liga Europa. Acreditamos muito na ideia do míster e sabemos que, frente a um rival desta valia e atual campeão nacional, um resultado positivo vai aumentar-nos a crença no nosso trabalho e no que podemos produzir em campo. Estes jogos é que valem a pena, porque enfrentamos os melhores"

Os treinos: "Tem sido uma semana positiva para manter os níveis físicos, que bem precisamos, cimentar as ideias do míster, para melhorar o nosso jogo. Também aproveitámos para trabalhar outros aspetos. Agora, com os colegas que regressaram das seleções, esperamos estar todos prontos para o duelo com o FC Porto"