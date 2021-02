Frederico Varandas vai com a equipa do Sporting para o Porto

O presidente do Sporting vai sentar-se na tribuna do Dragão, num dos lugares reservados para o adversário em termos protocolares. Terá a companhia de outros dirigentes.

O momento é naturalmente considerado importante pelos responsáveis leoninos e nem sempre o presidente Frederico Varandas tem acompanhado a equipa nas viagens que faz, ainda que, naturalmente o faça no dia dos jogos, mas, esta sexta-feira, o líder leonino, segundo O JOGO apurou, deverá mesmo acompanhar a comitiva rumo ao Porto.

O dirigente máximo dos leões não está sujeito a constrangimentos clínicos devido ao serviço que tem vindo a prestar no combate à covid-19 - ele que tem estado, enquanto médico e militar no Hospital Militar de Belém, no decurso do presente estado de emergência que será renovado por mais quinze dias com início a 2 de março -, pelo que está previsto que acompanhe a equipa. No Estádio do Dragão, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, Frederico Varandas deverá estar acompanhado por vários dos seus elementos mais próximos em termos diretivos, estando igualmente previsto que se sente na tribuna presidencial do recinto, ainda que distante de Pinto da Costa.

Os dirigentes leoninos vão receber os lugares a que têm direito pelo protocolo.

Recorde-se que as relações entre os dois presidentes estão num patamar de incompatibilidade, depois de Pinto da Costa, em outubro, ter afirmado que Frederico Varandas "deveria dedicar-se à medicina", enquanto este último respondeu: "Um bandido será sempre um bandido."