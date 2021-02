Frederico Varandas suspenso pelo Conselho de Disciplina

Declarações proferidas após o clássico frente ao FC Porto, a 17 de outubro de 2020

Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência das declarações proferidas após o clássico frente ao FC Porto, a 17 de outubro de 2020, referente à 4.ª jornada da I Liga.

Então, o responsável máximo dos leões insurgiu-se contra o árbitro Luís Godinho devido a um lance na área do FC Porto, em que foi revertida uma grande penalidade por alegada falta cometida por Zaidu sobre Pedro Gonçalves. A mesma foi analisada pelo VAR, tendo o jogo terminado com um empate a duas bolas. Diga-se que além do castigo, o dirigente terá de pagar ainda uma multa de 7 650 euros.

Após o encontro no Estádio José Alvalade, Frederico Varandas, recorde-se, considerou que o "Sporting tinha perdido dois pontos" e disparou: "O Sporting está triste porque perdeu dois pontos e acho que o futebol português também está triste porque teima em não mudar. Já vi o lance várias vezes, e só faço uma pergunta: este mesmo lance, este possível penálti, sabem quando é que era revertido no Estádio do Dragão ou na Luz? Nunca, nunca! O árbitro vê empurrão nas costas, assinala penálti, depois o VAR analisa se há intensidade, se é dentro ou fora da área. É o costume... o VAR deve analisar num erro clamoroso. Para mim é penálti, é. O jogador leva um encosto no ar, para mim é penálti. Foi marcado, em Alvalade, é revertido. Mas também vi em Tondela o Doumbia ser pisado, o árbitro bem a mostrar o vermelho, o VAR chamou e reverteu em amarelo. Também vi um penálti claríssimo em Moreira de Cónegos que o mesmo VAR de hoje [no referido encontro a 17 de outubro] não viu. O VAR chamou o árbitro, viu mas o árbitro continuou a achar que não era penálti."