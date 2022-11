Frederico Varandas: "Sorrio quando dizem que a estratégia é pouco ambiciosa"

Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, na 40.ª edição dos "Rugidos de Leão".

Frederico Varandas, em discurso na 40.ª edição dos "Rugidos de Leão", garantiu que o seu trabalho na presidência do Sporting ainda não terminou e que a estratégia adotada não irá mudar, seja nas vitórias, seja nas derrotas.

"Foi há quatro anos que o Sporting começou a trilhar um caminho de coragem, um caminho em que se regressou ao futuro. Regressámos para garantir um futuro. Mais do que a pensar no presente fizemo-lo para garantir o futuro. Foi uma revolução estrutural que não se fazia há décadas, na academia, no estádio, na modernização do clube, na valorização da marca. Não chegámos ao destino final. Ainda temos muito caminho para percorrer, mas cada vez mais fazemo-lo de forma mais rápida, de forma mais sustentável e competitiva", começou por dizer.

"Temos e vamos manter o rumo, a estratégia, na vitória e na derrota. Em ambas, temos de ter cultura desportiva. Por vezes, faz-se tudo corretamente e não se ganha. Por vezes, jogamos muito melhor e perdemos. Temos de ser sempre exigentes e melhorar sempre o nosso processo de trabalho e as variáveis que controlámos. Nunca mudar de rumo por cada derrota. Uma das provas de maturidade é a forma como reagimos a uma fase menos boa. E hoje o Sporting continua a avançar de forma confiante", continuou, antes de concluir:

"Sorrio quando alguns dizem que esta estratégia é pouco ambiciosa e que damos preferência à vertente financeira. Como deve ser difícil para esses, verem que, para além do crescimento do clube em todas as vertentes, que é preciso recuar décadas para um mandato com tantos títulos. Esta geração de miúdos de oito e dez anos vê um Sporting mais competitivo do que quando eu tinha essa idade. Continuemos a caminhar e a vencer."