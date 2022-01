Frederico Varandas: "Se estiver no Sporting 40 anos é mau sinal"

Declarações do presidente do Sporting em entrevista à CNN.

Eleições: "Objetivo depois de ganhar com 42,32% dos votos? Sou um democrata. Por um voto se ganha, por um se perde. Éramos sete candidatos: em dois ficaram quase 80% dos votos [João Benedito]. Não foi assim tão disperso. Nunca me perguntei nessa eleição e não me preocupo com quem vai estar nas eleições. Preocupo-me é que o Sporting ganhe. Encarei isto como uma missão e queria deixar o clube melhor do que encontrei."

Evolução: "O clube está muito melhor do que em setembro de 2018. O Sporting é a parte irracional da minha vida, nos momentos de aperto mantenho sempre a cabeça fria. É o lado que não controlo, de paixão e de quem viveu uma paixão desde que nasci e que festejou o primeiro campeonato com 20 anos. Fomos uma geração resistente com amor ao clube. Lembro-me de ficar emocionado ao ver os heróis. São milhares de sportinguistas que nos acompanham dos hotéis ao estádio. Os miúdos não querem saber quem é o presidente e essa felicidade dos jovens em ver o clube a querer ganhar. Não está a missão cumprida. Muito foi feita essa missão de reduzir o fosso para os grandes, mas não está conseguido. Quero terminar esse fosso, quero reduzir o fosso. Se estiver no Sporting 40 anos é mau sinal para o Sporting."