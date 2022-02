Nuno Sousa e Ricardo Oliveira não conseguiram deixar nódoas na imagem positiva de Frederico Varandas.

A imagem de Frederico Varandas não saiu beliscada do debate de quarta-feira, o único de toda a campanha entre os três candidatos às eleições de 5 de março.

O JOGO falou com dois históricos do clube leonino, independentes em relação aos candidatos em causa, e ficou com a perceção que o atual líder reúne consenso para continuar a conduzir os destinos do Sporting.