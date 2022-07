Frederico Varandas presente no arranque das equipas sub-19 e sub-23 do Sporting

Pedro Coelho e João Pereira deixaram palavras de otimismo.

As equipas sub-19 e sub-23 do Sporting começaram esta segunda-feira os trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo, tendo em vista a temporada 2022/23 e com a presença do presidente Frederico Varandas.

"Muito feliz por regressar, cheio de motivação e confiança para começarmos mais um ano de trabalho. Naturalmente que a cada ano temos novos desafios, diferentes e isso faz-nos crescer enquanto treinadores. Mas fundamentalmente o objetivo é continuar a crescer e a evoluir os jogadores que estão ao nosso dispor para estarem mais próximos daquilo que é chegar à equipa principal. É uma fase muito interessante, cheia de talento e expectativas dentro daquilo que é o percurso de cada um. E com a qualidade que nós temos nos nossos jogadores e equipas técnicas e todos os departamentos que nos rodeiam, será mais fácil a chegada à equipa principal de futebol", afirmou Pedro Coelho, treinador da formação de juniores.

"Os 12 jogadores da formação que estão em estágio com a equipa principal passaram pelas nossas mãos"

"A equipa é um espaço aberto, os jogadores sabem isso e têm de se lembrar do que fizeram na temporada passada. Mas, a cada época que inicia, começa muita coisa nova, o foco tem de estar concentrado no escalão onde estão no momento, não em vencer sempre o próximo jogo mas sim a forma como iremos conquistar o jogo seguinte. Esse sim é o nosso principal objetivo. Treino a treino, jogo a jogo. O plano está traçado, agora é fazer com que esse plano seja concretizado o melhor possível para cada jogador e naturalmente estarmos preparados para cada fim-de-semana, com um nível de desafio competitivo muito alto estarmos à altura dos objetivos do clube", acrescentou, sem esquecer a aposta na formação, bem patente na equipa principal leonina. "Vou para o nono ano de casa e posso dizer que esses 12 jogadores da formação que estão em estágio com a equipa principal passaram pelas nossas mãos. É um motivo de orgulho e de objetivo concretizado. No final de cada época queremos estar mais próximos dessa mira. Mas o foco agora está naqueles que queremos preparar para seguirem o mesmo caminho."

Motivação é algo que também não falta a João Pereira, treinador dos sub-23. "É uma nova oportunidade, uma nova temporada. Estou muito motivado e com vontade de começar esta nova aventura. Esta equipa técnica comanda aquele que é o último patamar no que à formação diz respeito, onde é aqui que temos de limar as últimas arestas para deixar os jogadores preparados para o futebol profissional", afirmou. "Existe grande ligação entre equipas, por isso já estava muito atento ao plantel de sub-19 e sub-17 na época passada. Conheço praticamente todos os jogadores. Estamos por isso preparados para trabalhar com qualquer um", garantiu.