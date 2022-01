Frederico Varandas: "Peço desculpa por ter agravado esta falta de espaço..."

Presidente do Sporting, em visita ao Museu de Leiria, salientou ainda o facto de o Sporting ser o único dos três "grandes" a manter-se nas quatro frentes: Taça da Liga, Taça de Portugal, Liga e Liga dos Campeões.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve na manhã desta segunda-feira no museu do Sporting de Leiria, cujo responsável é Bernardes Dinis. Após a visita, o líder máximo do emblema verde e branco fez uma pequena declaração.

"Entrei aqui há três anos e meio atrás e o senhor Bernardes Dinis queixa-se frequentemente da falta de espaço. Peço desculpa, em nome da minha equipa, por ter agravado esta falta de espaço [risos]. Vi que nestes três anos e meio apareceu muita coisa nova, é bom sinal, é sinal que o Sporting venceu", começou por dizer, antes de salientar o facto de o Sporting ser o único dos três "grandes" a manter-se nas quatro frentes: Taça da Liga, Taça de Portugal, Liga e Liga dos Campeões.

"Para terminar, quero desejar um bom ano a todas as pessoas aqui. Os sportinguistas arrancam 2022 como gostariam, campeões nacionais e como o único grande presente nas quatro frentes. Estaremos nelas sem nunca esquecer o que nos fez chegar aqui, como vencemos, com muito trabalho e com muita humildade! Vamos manter a mesma forma de estar", concluiu Varandas.