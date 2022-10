Frederico Varandas nomeado para prémio de combate à corrupção

Frederico Varandas, presidente do Sporting

Está nomeado pela Associação All4Integrity para o prémio Tágides

Frederico Varandas, presidente do Sporting, está nomeado pela Associação All4Integrity para o prémio Tágides 2022, distinção destinada "a identificar, reconhecer, celebrar e premiar projetos, trabalhos e/ou iniciativas de pessoas que se destaquem na promoção de uma cultura de integridade e prevenção e luta contra a corrupção em Portugal, em várias áreas da sociedade".

Pelo segundo ano a iniciativa é apoiada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e as declarações do líder leonino contra a corrução no futebol português foram decisivas para estar num lote restrito de personalidades da sociedade civil como o Major Henrique Gouveia e Melo, responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, ou o juiz Carlos Alexandre. Algumas declarações fortes, nomeadamente em direção a Pinto da Costa, quando mencionou a expressão "corruptor ativo", valeram uma suspensão de 70 dias ao dirigente verde e branco, imposta pelo Conselho de Disciplina.