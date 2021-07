Varandas no pontapé de saída das equipas sub-19 e sub-23 do Sporting

Cerimónia realizada no auditório Artur Agostinho.

As equipas de sub-19 e sub-23 do Sporting deram esta segunda-feira o pontapé de saída na temporada 2021/22. Os dois plantéis juntaram-se no auditório Artur Agostinho, num encontro onde marcaram presença Frederico Varandas, presidente do Conselho Diretivo, Tomaz Morais, diretor do futebol de formação, Paulo Gomes, director geral da Academia Sporting, e João Couto, diretor técnico do futebol de formação.

Os quatro dirigentes deixaram aos jovens jogadores algumas palavras, tal como os treinadores Filipe Pedro e Pedro Coelho.

"As expectativas são cada vez maiores porque a verdade é que o nosso clube cada vez nos oferece mais condições. Isso só nos dá mais responsabilidade. Os jogadores estão com essas expectativas, vêm com a esperança de uma nova época, um novo desafio e novas oportunidades. Esperamos consegui-las aproveitar da melhor forma", disse Filipe Pedro, que orienta os sub-23, citado pelo site oficial do Sporting.

Já Pedro Coelho comentou: "É algo que é dominante na nossa Academia, a preparação dos jogadores para chegarem à equipa A. Assim o tentamos fazer. Queremos que os jogadores sejam cada vez mais fortes. Temos talento, qualidade individual e as condições do ponto de vista estrutural para os jogadores chegarem o mais rápido possível à equipa A".