Frederico Varandas: "Não tenho dúvidas de que o Sporting vai discutir todos os títulos"

Declarações de Frederico Varandas, presidente do emblema leonino, aos jornalistas, à entrada para a Assembleia Geral do clube, que coloca a votos este sábado o Relatório e Contas.

Sporting privilegia vertente financeira em detrimento da desportiva? "Tenho reparado que existe uma certa doutrina que se tenta passar, que o Sporting agora privilegia a vertente financeira em detrimento da desportiva. Não existe sucesso financeiro sem sucesso desportivo. Se estamos a ter sucesso financeiro, é porque estamos a ter/tivemos sucesso desportivo. Hoje em dia a informação é pública, os Relatórios e Contas das três sociedades desportivas, dos três grandes, são públicos, auditados e obrigatórios. Basta irem ver. E vão ver se existe algum desinvestimento do Sporting. Pelo contrário. Cada vez investimos mais. Comparem nas três sociedades, quem vende mais, quem investe mais. Essa doutrina que o Sporting desinveste da parte desportiva para a parte financeira, é pura patetice. Agora, todos os clubes em Portugal, incluindo os três grandes serão sempre obrigados a vender, é uma realidade."

Sporting nas decisões até ao final: "O Sporting acredita muito no seu processo de trabalho, está a crescer ano após ano. Os números, os dados e os títulos estão aqui. O Sporting tem o privilégio de ter um dos melhores treinadores do mundo. Tem um grupo de trabalho, jogadores, com grande qualidade e profissionalismo. Estamos em meados de outubro, faltam sete meses para terminar a época e não tenho dúvidas de que o Sporting vai discutir todos os títulos até ao final do ano."