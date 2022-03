Frederico Varandas: "Não basta coragem para dizer o que todos vemos..."

Frederico Varandas tomou esta quinta-feira toma posse como presidente do Sporting, no Auditório Artur Agostinho.

Mensagem para as instituições desportivas e não desportivas: "A segunda mensagem é para as instituições desportivas e não desportivas a quem agradeço a presença. A força de um país e do desporto está na força das suas instituições, na força da sua justiça, na força de agir, na rapidez dessa ação. O Sporting já mostrou esse caminho e que é possível ter sucesso. Não basta coragem para dizer o que todos vemos, é preciso agir. Não agir é também uma ação. O novo normal tem de ser o contrário do velho normal. Aos principais responsáveis das instituições, cuidem do desporto, da democracia, ninguém vai cuidar se não formos nós."

Terceira mensagem: "A terceira é de novo para os sportinguistas. Cuidemos do planeta, ninguém vai cuidar dele por nós. O Sporting tem poder de mobilizar multidões. Utilizemos isso em nome de um futuro melhor. O Sporting quer liderar a entrada numa nova era verde, com várias dimensões. Uma promessa: em qualquer que seja o campo que entrarmos, desportivo ou não desportivo, entraremos para liderar pelo exemplo que damos. Temos um propósito claro: inspirar cada um de vocês a inspirar milhões de pessoas."

Sporting a crescer: "Para os que me acompanham, já sabem o que nos espera e o que temos de fazer: servir e pôr o Sporting acima de tudo, inclusive de nós próprios. Somos os mesmos, mas diferentes: mais experientes, com mais conhecimentos, mas também com cicatrizes e marcas inevitáveis quando se atua como verdadeiro para-choque do clube, protegendo e cuidando dele. Hoje posso prometer-vos a maior honra que um sócio pode vir ter: servir o Sporting. Mas também vos prometo mais cicatrizes, há um longo caminho a percorrer. Há muito Sporting para crescer. Crescer sem nunca abdicar dos nossos valores. O sócio do Sporting quer mais, nós queremos mais, o Sporting quer mais, continuemos."