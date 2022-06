Varandas multado e Miguel Braga suspenso após incidentes no Dragão

Segundo a decisão, o presidente dos leões vai pagar 2 040 euros de multa, enquanto Miguel Braga foi suspenso 60 dias e multado em 10 200 euros.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e o porta-voz leonino, Miguel Braga, foram esta terça-feira sancionados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pelo caso dos incidentes do clássico com o FC Porto no Dragão.

Segundo a decisão, o presidente dos leões vai pagar 2 040 euros de multa, enquanto Miguel Braga foi suspenso 60 dias e multado em 10 200 euros.

Também a SAD do Sporting, em coletivo, é multada em 20 910 euros, aqui, como no caso de Miguel Braga, por infração dos artigos relativos à lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros.

O processo foi instaurado em 22 de fevereiro, dias depois do jogo no Estádio do Dragão ter acabado 2-2 e ser marcado por inúmeros confrontos e incidentes, após uma participação disciplinar dos dragões e do Conselho de Arbitragem da FPF, sendo remetido à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional no dia seguinte, "tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra e/ou sob enfoque da violação dos deveres gerais".

Varandas foi sancionado pelas declarações que proferiu sobre o presidente "azul e branco", Pinto da Costa, e o árbitro desse empate a duas bolas, João Pinheiro.

Declarações de Miguel Braga, bem como publicações nas redes sociais e canais de comunicação do clube, levaram às restantes sanções aplicadas.

Apesar da suspensão, o Regulamento Disciplinar das Competições da Liga "permite que as sanções de suspensão por tempo sejam cumpridas "nas férias"", por não emular o regulamento da FPF que previne essa possibilidade.

Assim, com a decisão tomada já depois do fim da época, a suspensão abrange o período da pausa competitiva.

"Ao contrário da suspensão prevista no Regulamento da Federação, que impede os dirigentes de estarem presentes em recintos desportivos, a suspensão prevista no Regulamento da Liga apenas impede os dirigentes de estarem presentes na zona técnica", pode ler-se na decisão.