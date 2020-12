Frederico Varandas mantém divisão de funções

Presidente dos leões continuará a exercer medicina à conta da renovação do estado de emergência.

Enviado pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento, o novo decreto do estado de emergência prevê que este se possa estender até ao dia 7 de janeiro de 2021 num cenário que vai continuar a mexer com o quotidiano do presidente do Sporting.

À semelhança do que tem acontecido desde a entrada em vigor do primeiro período de emergência devido à pandemia do coronavírus, no passado mês de março, Frederico Varandas vai acumular as funções de líder do Sporting com o trabalho no apoio a pacientes infetados com o vírus, no Hospital das Forças Armadas.

O regresso às origens do presidente leonino ocorrerá durante a semana e vai permitir que este acompanhe a equipa comandada por Rúben Amorim nos jogos disputados em Alvalade ou fora de portas, sendo esperada hoje a sua presença no camarote presidencial do Estádio Municipal de Famalicão. Apesar do tempo passado no acompanhamento dos seus pacientes, Frederico Varandas tem-se desdobrado para assistir a jogos de algumas modalidades, bem como para assistir aos treinos cujos horários não colidam com as funções de médico. O líder também tem estado em contacto permanente com os restantes administradores da Sporting, SAD e está sempre devidamente atualizado sobre os dossiês mais importantes, bem como aqueles que necessitam de resolução imediata.

Não Perca Sporting Números não enganam: Sporting tem o melhor reforço da Europa Nas oito principais ligas do ranking da UEFA, nenhum jogador teve o mesmo impacto que Pote nos primeiros oito jogos por uma nova equipa

Recorde-se que Frederico Varandas participou, em março, numa formação específica para o tratamento da covid-19 e garantiu que dirá sempre "presente" quando o país precisar. "Já servi o país e vou voltar a fazê-lo enquanto o estado de emergência durar. Voltarei sempre que Portugal precisar. Vamos com tudo", escreveu.