Frederico Varandas já teve formação e está à espera de ordens

Dirigente máximo dos leões já frequentou uma ação de formação sobre o Covid-19 para médicos no hospital das Forças Armadas, na capital lusa, e deverá ser colocado no início da próxima semana.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, está à espera de indicações do Diretor de Saúde Militar do Estado Maior das Forças Armadas (EMGFA ), no caso o Brigadeiro-General João Jácome de Castro, para saber onde poderá, conforme o desejo expresso pelo próprio - antecipando o que a Lei da Defesa Nacional impõe no que diz respeito ao regresso ao ativo dos militares com licença sem vencimento, ou na reserva, num contexto em que é declarado o estado de emergência -, em exercer medicina após o decretado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no decurso da semana que agora termina.

O líder leonino teve oportunidade de contactar o Brigadeiro-General João de Castro telefonicamente, dando conta da sua intenção em voltar a servir o país - ele que em 2008 foi médico oficial do exército português destacado para o Afeganistão -, sentiu anuência do responsável militar, a quem pediu a reintegração imediata, não no exército, mas em funções nas quais pudesse lidar diretamente com pacientes no contexto epidémico que o país vive.

Acolhido o contributo imediato de Frederico Varandas - de conhecimento do Almirante Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas - o dirigente máximo do emblema de Alvalade participou anteontem numa ação de formação específica para médicos sobre o Covid-19 que decorreu no hospital das Forças Armadas, em Lisboa. Agora, Frederico Varandas, que suspendeu a sua ligação ao Exército em 2013, ficando então com licença sem vencimento - por ter sido eleito nas eleições autárquicas para ser deputado da Assembleia da Junta de Freguesia de Odivelas, cargo não executivo e não remunerado, em 2013 e 2017 -, aguarda que seja destacado para um local onde possa prestar apoio direto às populações, pelo menos é essa a sua intenção. Tal só deverá ser conhecido no início da próxima semana, ainda que tudo aponte para unidades de saúde ou hospitais na região de Lisboa, uma das zonas em que o novo coronavírus tem maior impacto a nível nacional.

Diga-se que o artigo 33.º da Lei de Defesa Nacional, no número 6, diz que "a licença especial caduca, determinando o regresso do militar à efetividade de serviço", entre, outras alíneas, "com a declaração de guerra, de estado de sítio e do estado de emergência".