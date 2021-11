Varandas foi espectador atento na manhã desta sexta-feira em Alcochete

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Presidente do Sporting assistiu aos treinos do emblema leonino na Academia.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve na Academia leonina a assistir a diversos treinos durante a manhã desta sexta-feira.

O líder máximo do emblema verde e branco falou com as equipas técnicas, entre elas a da equipa de futebol feminino.

De recordar ainda que a equipa masculina defrontou o Estoril, num jogo de preparação que venceu por 2-1, com golos de Nuno Santos e Jovane.