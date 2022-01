Presidente do Sporting quis motivar os jogadores após o desaire.

Frederico Varandas desceu da tribuna presidencial no final do jogo e esteve junto a alguns atletas do Sporting, motivando-os depois do resultado negativo. O presidente esteve ainda com Carlos Fernandes, dando moral ao técnico.

Hugo Viana, diretor desportivo, que estava castigado para o jogo, não foi ao banco, mas acompanhou Varandas nas conversas.

O Sporting perdeu por 3-2 no terreno do Santa Clara, na 17.ª jornada da Liga Bwin.